Nach Verkauf: Bad Kissingen will Eissporthalle wieder zurück

Die Stadt Bad Kissingen will die Eisporthalle zurückerhalten. Eigentlich wollte sie das am Dienstag im Rahmen eines Zivilverfahrens vor dem Landgericht Schweinfurt auch juristisch geklärt bekommen. Allerdings ist der Gerichtstermin erneut abgesagt worden. Die Stadt Bad Kissingen hatte im Jahr 2017 die Eissporthalle an einen privaten Investor aus der Ukraine verkauft. Nun soll der Ersatztermin Anfang Mai stattfinden.

Investor machte Halle nicht öffentlich zugänglich

Laut einem Sprecher der Stadt Bad Kissingen hatte sich der Käufer der Eishalle vertraglich verpflichtet, die Eissporthalle für die Öffentlichkeit zu betreiben. Das findet allerdings nicht statt. Wenn die Halle über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, hat die Stadt aus ihrer Sicht das Recht, die Eissporthalle zurückzukaufen. Gleichzeitig wäre der Eigentümer demnach zum Verkauf an die Stadt verpflichtet.

2017 hatte der private Investor die Eissporthalle von der Stadt Bad Kissingen gekauft, nachdem dieser die Defizite von Hallenbad, Freibad und Eissporthalle zu hoch waren. Zudem war die Eishalle sanierungsbedürftig. Die Stadt hätte diese für Kosten im Millionenbereich modernisieren müssen.

Eishockey-Mannschaft mittlerweile aufgelöst

Die damals als Eissport GmbH Bad Kissingen bezeichnete Gesellschaft hatte sich laut den damaligen BR-Recherchen im Kaufvertrag verpflichtet, die Halle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch schon 2018 gab es Ärger. Die Eishockey-Mannschaft der "Kissinger Wölfe" und der neue Eigentümer lagen im Clinch. Auch öffentliche Eislaufzeiten gab es nicht.

Nachdem der Verein die Halle nicht mehr nutzen konnte, wichen die Sportler zunächst auf andere Eishallen in Haßfurt und in Hessen aus, um dort zu trainieren. 2020 musste der Eishockey-Verein dann Insolvenz anmelden und wurde aufgelöst. Als Gründe nannte die Vorstandschaft damals gegenüber dem BR das Fehlen der Spielstätte in Bad Kissingen und die daraus resultierenden Einnahmeverluste aus Sponsoring und Eintrittsgeldern.

Betreiber hat Energie-Rechnungen nicht beglichen

Bereits im Herbst 2019 war auch für den Käufer, die Eissport GmbH, durch die Stadtwerke Bad Kissingen ein Antrag auf Insolvenz gestellt worden. Dabei ging es um offene Rechnungen für Energie im fünfstelligen Bereich. Nach einer BR-Meldung vom Dezember 2019 sollen dann Zahlungen geflossen sein.

Vom Landgericht Schweinfurt heißt es nun: Die Stadt Bad Kissingen will als Klägerin gegen die IEG GmbH erreichen, dass der Grundbesitz der Eissporthalle im Grundbuch auf die Klägerin gegen Zahlung des Verkehrswerts der Halle an die Beklagte umgetragen wird. Grundlage des Begehrens sollen laut einem Gerichtssprecher zwischen der Stadt Bad Kissingen und der IEG GmbH getroffene vertragliche Vereinbarungen sein. Die IEG GmbH widerspricht laut dem Gerichtssprecher, dass die Voraussetzungen für eine Eigentums(rück-)übertragung an die Klägerin vorliegen.