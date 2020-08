Nach Vergewaltigung: Wie sicher sind Studentenwohnheime?

Das Olympische Dorf am Olympiapark ist eines der größten Studentenwohnheime Münchens. 1.800 Wohneinheiten gibt es hier. Am Rande des denkmalgeschützten Parks ragen riesige Hochhäuser, die ursprünglich für die Olympischen Spiele 1972 gebaut wurden.

Heute wohnen hier knapp 2.000 Studenten und Studentinnen. Das Schmuckstück der Anlage sind die kleinen Bungalows, die im Schatten der Hochhäuser stehen. Man geht hier durch bunt bemalte Gassen, dazwischen stehen gemütliche Sofas, ein paar Studenten spielen Ball und rufen sich Sachen in vier verschiedenen Sprachen zu. Eine Frau huscht mit einem Weinglas in der Hand und Handtuch im Haar zum benachbarten Bungalow.

Aber nicht alle fühlen sich hier wohl. Besonders nicht, nachdem hier Anfang Juni eine Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt worden ist. Der Täter, ein Fremder, der nicht in der Anlage wohnt, hat die Studentin verfolgt und bei ihr geklingelt. Weil es an ihrer Tür keinen Spion und keine Sicherheitskette gibt, öffnete sie ihm. So konnte der Täter in die Wohnung eindringen. Als die Nachbarin die Polizei ruft, kann der Täter noch in der Wohnung gefasst werden.

"Wem sollte ich das überhaupt melden?"

Diese Studentin ist aber nicht die einzige, die hier nachts von Fremden verfolgt wird. Sandra Dragan, die ebenfalls in der Anlage wohnt, erzählt, dass ihr hier häufig fremde Männer nachstellen. Ein älterer Mann ist ihr besonders aufgefallen. Mehrfach läuft er ihr hinterher, zwingt sie, Umwege zu ihrem Bungalow zu nehmen.

Viele Gedanken gehen ihr in solchen Momenten durch den Kopf: "Dieses Mal ist ja nichts passiert. Aber wem sollte ich das überhaupt melden? Würde es überhaupt etwas bringen? Es wird eh niemand was machen." Schließlich entscheidet sie sich aber dafür, doch etwas zu tun und wendet sich an die Facebook-Gruppe des Wohnheims. Auch andere Studentinnen in der Anlage beschweren sich, dass sie verfolgt werden; dass die Beleuchtung nicht gut ist; dass sie sich nicht sicher fühlen.

Schlecht beleuchtete Eingänge, kein Handynetz

Als Sandra ihren Bungalow an diesem Abend verlässt, ist es 22 Uhr. Zwischen den schmalen Gassen ist es dunkel geworden. An den Bungaloweingängen, die direkt zu den Gassen hinaus führen, ist oben am Türstock je eine kleine Glühbirne eingelassen. Sie gibt kaum Licht. Während der letzten Monate waren sie mehrere Wochen lang kaputt, erzählt Sandra, da war es dann komplett dunkel.

Wir gehen zu den Apartments, in denen sich die Vergewaltigung ereignet hat. Die Tür, die zu den Eingangstüren führt, ist offen. Sie führt in eine Tiefgarage, über die man zu den Wohnungseingängen kommt. Keine Spione, keine Sicherheitsketten. Direkt neben den Türen sind Fenster eingelassen - so groß, dass man den Studentinnen ins Wohnzimmer schauen kann. "Das ist halt auch nicht wirklich schlau", sagt Sandra.

Wir sehen noch andere Dinge, bei denen Sandra sich unwohl fühlt: Leute, die uns arglos in die Hochhäuser lassen, die eigentlich verschlossen sein sollten. In vielen Bungalows gibt es außerdem keinen Handyempfang. Im Notfall könne man über Whatsapp telefonieren, allerdings nur, wenn das Internet geht. Das fällt den zahlreichen Beschwerden bei Facebook nach zu urteilen aber häufig aus.

Das Olympische Dorf ist kein Einzelfall

Das Olympische Dorf wird häufig von Touristen besucht. Sie sehen sich die einzigartige Architektur der Anlage an. Führt das möglicherweise dazu, dass hier mehr Fremde unterwegs sind als anderswo? Aber auch im Münchner Studentenwohnheim Studentenstadt, der größten Wohnheimanlage Deutschlands, berichtet eine Studentin von nächtlichen Besuchern: Flaschensammler, fremde Männer, manche werden vom billigen Bier in den Wohnheimskneipen angezogen.

Laut Medienberichten dringen auch in anderen bayerischen Städten immer wieder Fremde in Studentenwohnheime ein. In Bamberg und Coburg gab es Fälle von Exhibitionisten. In Augsburg wurde ein per Haftbefehl gesuchter Mann mit einem Schlagring im Keller eines Wohnheims gefasst. Ich habe mit Studentinnen aus Regensburg und Würzburg gesprochen. In Regensburg sagt mir eine Studentin, dass sie in der Anlage von Fremden angepöbelt worden sei und sich so unsicher fühle, dass sie mit Pfefferspray neben dem Bett schlafe. Die Würzburgerin, mit der ich spreche, fühlt sich eigentlich wohl in ihrer Anlage. Allerdings auch hier: keine Türspione, keine Sicherheitskette.

An wen sollen die Studentinnen sich wenden?

Manche Sicherheitsprobleme sind derweil nicht nur der Architektur geschuldet. Auch mangelnde Ansprechpersonen sind ein Problem. Das Olympische Dorf wird vom Studentenwerk München verwaltet - eigentlich wäre das die Adresse für solche Probleme.

Sandra hat sich mit einer Mail an das Studentenwerk gewandt. Sie will wissen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit zu verbessern. Als sie keine Antwort bekommt, kontaktiert sie die Frauenbeauftragte des Studentenwerks und sammelt Verbesserungsvorschläge von anderen Studentinnen, denen es ähnlich geht wie Sandra. Auch die Studentin, die vergewaltigt wurde, und ihre Nachbarin, die die Polizei gerufen hat, nehmen mit Sandra Kontakt auf. Sandra Dragan sammelt Unterschriften für ihre Forderungen nach einem Sicherheitskonzept. Erst durch diesen Druck reagiert das Studentenwerk und möchte den Dialog.

Studentenwerk übt sich in Worthülsen

Auf Nachfrage, ob es denn vonseiten des Studentenwerks schon geplante Maßnahmen gibt, teilt die Pressestelle lediglich mit: "Das Thema Sicherheit von Studierenden in den Wohnanlagen ist uns sehr wichtig. Daher ist es uns ein großes Anliegen, die Belange der Studierenden hierzu zu erfahren und Lösungen zu entwickeln."

Solche Worthülsen bringen den Frauen in der Anlage gar nichts. Allerdings scheint nun endlich etwas Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Vielleicht steht am Ende der Bewegungen ja sogar ein Modellprojekt in Sachen Sicherheit, ein solches gibt es bislang in ganz Bayern noch nicht.