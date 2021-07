Vergewaltigung mit Wolfsmaske: Zwölf Jahre Haft

Im sogenannten Wolfsmasken-Prozess hat das Landgericht München den Angeklagten wegen Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens zu zwölf Jahren Haft und anschließender Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt. Das bedeutet, dass der Mann nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe nicht freigelassen wird.

Er hatte zugegeben, im Münchner Stadtteil Obergiesing-Fasangarten mit einer Wolfsmaske getarnt ein Mädchen am helllichten Tag ins Gebüsch gezerrt und vergewaltigt zu haben. Laut Anklage hatte er der damals Elfjährigen im Juni 2019 aufgelauert.

Täter wegen Sexualdelikten vorbestraft

Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für den 45-Jährigen gefordert. Bei ihm handelt es sich um einen einschlägig vorbestraften Mann, der nach mehreren Sexualdelikten in die Psychiatrie eingewiesen und dessen Auflagen erst kurz vor der Tat gelockert worden waren.

Die Verteidigung ging - anders als die Staatsanwaltschaft - von verminderter Schuldfähigkeit wegen einer psychischen Erkrankung aus. Sie hatte in ihrem Plädoyer die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert.

Gericht: Tat war geplant

Nach Ansicht des Gerichtes hat der 45-Jährige sich sein Opfer gezielt ausgesucht. "Er war für die Tat vorbereitet", so der vorsitzende Richter. Der Anwalt des Mannes räumt ein, dass sein Mandant das Mädchen im Vorfeld beobachtet und fotografiert hatte. Aber der Entschluss, das Kind zu vergewaltigen, sei spontan gefallen.

Diskussion um Resozialisierung von Sexualstraftätern

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und die Frage nach der Resozialisierung von Sexualstraftätern aufgeworfen. Denn der nun erneut Verurteilte befand sich damals vor der Tat im Maßregelvollzug und hatte gerade Hafterleichterungen erhalten. Am Tattag durfte er unbegleitet von seiner betreuten Wohngemeinschaft zu seiner Arbeitsstelle fahren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war das die einzige Zeit in seinem Tagesablauf, in der er nicht unter Aufsicht stand.

"Die Ursache, wie es dazu kommen konnte, muss kritisch hinterfragt werden", sagt sein Anwalt Adam Ahmed. "Welche Kontrollmaßnahmen gab es? Welche Fachgespräche?"

Straftäter können zu Freiheitsstrafen verurteilt werden, die in Justizvollzugsanstalten verbüßt werden, oder zum Maßregelvollzug in dafür besonders ausgestatteten psychiatrischen Kliniken und Entziehungsanstalten. Diese werden auch als forensische Kliniken bezeichnet. Das kann beispielsweise für drogenabhängige oder psychisch kranke Menschen zutreffen. Ende 2019 befanden sich nach Angaben des Sozialministeriums insgesamt 2.884 Menschen in Bayern im Maßregelvollzug. Im Jahr davor waren es 2.772, Ende 2017 waren es 2.489.