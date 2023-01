Zwei Jahre nach Vergewaltigung: Tatverdächtiger gefasst

Mehr als zwei Jahre nach der Vergewaltigung einer Radfahrerin im Regensburger Donaupark hat die Polizei nach BR-Informationen jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Nähere Angaben zum Verdächtigen und den Umständen der Tat will die Polizei auf einer Pressekonferenz am Dienstag machen.

Vergewaltigung geschah im November 2020

Am 2. November 2020 war eine junge Frau im Regensburger Donaupark von einem Mann mit einem vorgehaltenen Revolver überfallen und anschließend vergewaltigt worden. Bereits in den Nächten zuvor war es in der Gegend zu Angriffen auf zwei weitere Frauen gekommen.

Der Täter wurde damals beschrieben als ein schlanker Mann mit schwarzem, krausen Haar, dunkelhäutig. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben und bei allen drei Taten Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Mehr als 500 Männer bei DNA-Test

Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung konnte die Identität des Täters lange Zeit nicht festgestellt werden. Da der Täter aber auch seine DNA hinterlassen hat, wurde eine DNA-Reihenuntersuchung durchgeführt. Im Februar 2022 hatte eine erste Reihenuntersuchung, bei der sich 200 Männer beteiligt haben, keinen Treffer gebracht. Insgesamt wurden nach weiteren Reihenuntersuchungen von mehr als 500 Männer Speichelproben genommen.

Ob der Tatverdächtige auf diesem Wege ermittelt wurde, dazu wollte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Teilnahme an der Reihenuntersuchung war freiwillig, ein Abgleich mit anderen Straftaten fand nicht statt.