Nach Vergewaltigung: 500 Regensburger sollen zum Speicheltest

Seit fast zweieinhalb Jahren fahndet die Regensburger Polizei vergeblich nach einem unbekannten Vergewaltiger. Jetzt ist die Fahndung noch einmal intensiviert worden. Mittlerweile sind 500 Männer zur freiwilligen Teilnahme an einer zweiten DNA-Reihenuntersuchung aufgefordert worden. Außerdem ist eine Belohnung von 3.000 Euro für entscheidende Hinweise in dem Fall ausgelobt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Tat im November 2020

Im November 2020 hatte ein unbekannter Täter im Donaupark, im Westen von Regensburg, eine Radfahrerin überfallen, mit einer Pistole bedroht und vergewaltigt. Der gleiche Mann steht früheren Angaben der Polizei zufolge im Verdacht, drei weitere Frauen in Regensburg sexuell belästigt zu haben.

75 Hinweise aber keine heiße Spur

Bis heute sind der Polizei zufolge mehr als 75 Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingegangen, der Täter konnte aber bis heute nicht gefasst werden. Auch eine erste DNA-Reihenuntersuchung, die vor einem Jahr gestartet worden war, brachte demnach keinen Erfolg. Damals waren rund 200 Männer aufgefordert worden, eine Speichelprobe abzugeben.

Belohnung ausgelobt

Das Landeskriminalamt hat außerdem eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.