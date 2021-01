Nach Verätzung: Operation schenkt Siebenjähriger neues Leben

Die siebenjährige Isatou Cham aus Gambia kann seit ihrem dritten Lebensjahr keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen, weil ihr eine ätzende Lauge die Speiseröhre stark verletzt hatte. Eine Spendenaktion in Niederbayern und die Kooperation mit der Regensburger Kinderklinik St. Hedwig ermöglichten Isatou durch eine Operation ein Leben ohne Magensonde, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Regensburg.

Niederbayer ruft Spendenaktion ins Leben

Die Hilfsaktion für das Mädchen nahm ihren Anfang in Landshut: Isatous Onkel Sainey arbeitet als Geselle in einem Raumausstattungsbetrieb im Landkreis. Der Geschäftsführer des Betriebs erfuhr vom Schicksal des Mädchens, ihrer schlecht sitzenden, schmerzhaften Magensonde und startete eine Spendenaktion für die teure Behandlung.

Kooperation mit Kinderklinik kommt zustande

Nach mehr als 1.200 Mails und einem Zeitungsartikel meldete sich die Klinik St. Hedwig in Regensburg. Durch die Kooperation mit dem Kinderkrankenhaus und den gesammelten Spenden durch die Caritas und der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" konnten die Kosten für die nötige Operation gedeckt werden.