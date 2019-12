Nach Urteil: Landtag diskutiert über Integrationsgesetz

Handwerkliche Mängel, ein Angriff auf Freiheitsrechte: Die CSU muss sich wegen festgestellter Mängel am Integrationsgesetz im Landtag rechtfertigen. Gülseren Demirel von den Grünen lobte die Entscheidung des Gerichts. Es habe damit die Meinungsfreiheit und das Rundfunkfreiheitsgesetz vor dem Zugriff des CSU-Leitkultur-Gesetzes geschützt. Die freiheitliche Grundordnung stehe für die autoritären Experimente der CSU nicht zur Verfügung, so Demirel.

An die CSU gewandt sagte Demirel, sie müsse nicht autoritär auf den Tisch hauen und versuchen, bestimmte Meinungen zu verbieten. Vielfalt sein nicht per se eine Bedrohung.

CSU: "Bayern ist das Land der gelingenden Integration"

Der stellvertretende Fraktionschef der CSU, Tobias Reiß, konterte scharf. Er fragte, mit welcher Hybris der CSU Verstöße gegen die Menschenwürde unterstellt würden. Bayern sei das Land der gelingenden Integration. Hierzulande habe jeder Fünfte einen Migrationshintergrund. Deutschlandweit sei das Armutsrisiko am niedrigsten, die Erwerbstätigkeit in dieser Gruppe am höchsten. Auch Alexander Hold von den Freien Wählern lobte die Integration in Bayern. Möglicherweise sei sie erfolgreich, so Hold, weil die Regeln deutlicher formuliert und durchgesetzt würden.

FDP: Zweites Gesetz landet vor Gericht

Christoph Maier von der AfD bezeichnete es als absurd, dass ausgerechnet die Grünen sich als Verfechter der Freiheit aufspielten. Ihr Gesetz gegen hate speech nehme geradezu Orwellsche Ausmaße an. Immer wieder sehen sich die Grünen dem Vorwurf einer "Verbots-Partei" ausgesetzt.

Für Martin Hagen, Fraktionschef der FDP, ist das Integrationsgesetz nach dem Polizeiaufgabengesetz wieder eines, das die CSU vorgelegt habe und das dann vor Gericht lande. Horst Arnold, Fraktionschef der SPD, forderte die CSU auf, wieder auf den Boden der Verfassung zurückzukehren.