Nach Urteil: Freiwillige Corona-Tests für Grenzpendler gefordert

Nachdem der bayerische Verwaltungsgerichtshof die Testpflicht für Grenzpendler gekippt hat, setzen mehrere Landkreise in der Oberpfalz auf die Freiwilligkeit von Pendlern. Bisher mussten sich Berufspendler, Schüler und Studenten aus Tschechien und Österreich jede Woche testen lassen, wenn sie weiterhin in Bayern arbeiten, zur Schule oder zur Uni gehen wollten. Diese Pflicht wurde nun nach der Klage österreichischer Schüler vom Gericht gekippt.

Chamer Landrat appelliert an Grenzgänger

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) fordert tschechische Grenzpendler auf, sich trotzdem weiterhin auf das Coronavirus testen zu lassen, nämlich freiwillig. Löffler findet, die Testpflicht sei im Landkreis Cham immer auf Zustimmung gestoßen, sowohl bei den Grenzgängern und Arbeitgebern wie der Bevölkerung, weil sie "einfach zu mehr Sicherheit im grenzüberschreitenden Austausch" beiträgt. Die Alternative wäre die Schließung der Grenze gewesen. "Wir wollen alle zusammen Infektionsketten unterbrechen," sagte der Landrat. Dazu gehört, dass Menschen, die möglicherweise das Virus weiterverbreiten können, erkannt werden und in Quarantäne kommen.

Landrat: 500 positive Tests bei Pendlern sprechen "deutliche Sprache"

Von den rund 4.500 Grenzgängern, die im Landkreis Cham beschäftigt sind, sind bei den Pflichttests der letzten Wochen rund 500 positiv getestet worden. "Das spricht eine deutliche Sprache," so Löffler. Unter anderem durch die Testpflicht habe der direkt an der Grenze liegende Landkreis Cham mit einer 7-Tage-Inzidenz von aktuell 138,28 eine der niedrigsten Fallzahlen aller Grenzlandkreise.

Zwei Teststationen im Landkreis Tirschenreuth laufen weiter

Der Landkreis Tirschenreuth betreibt seine Teststation an der bayerisch-tschechischen Grenze in Waldsassen weiter. Die Teststation am größten Grenzübergang des Landkreises sei bereits vor der Testpflicht sehr gut angenommen worden, so ein Sprecher des Landratsamtes zum BR. Daher setze man darauf, dass sich auch weiterhin viele Grenzpendler freiwillig testen lassen. Eine weitere Teststation hat der Landkreis in der Stadt Tirschenreuth.

Auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ändert sich nichts. Die gemeinsame Teststation mit der Stadt Weiden auf dem Weidener Festplatz bleibt unverändert in Betrieb.