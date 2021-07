Nach Unwettern in Südbayern: Futterspenden für Rinder

Von dem Hochwasser und den Murenabgängen vor gut einer Woche waren auch kleinere Bergbauernfamilien im Landkreis Berchtesgadener Land betroffen. Ihre Futterlagerstätten und die Futterwiesen wurden überschwemmt und vernichtet. Deshalb hat die Molkerei Berchtesgadener Land für die Mitgliedsbetriebe zu Futterspenden aufgerufen.

Schon 1.600 Heuballen gespendet

Innerhalb kürzester Zeit haben sich fast 120 Landwirte gemeldet, die Futter zur Verfügung stellen. Denn Murenabgänge haben Wiesen und Hänge von Bergbauernfamilien verwüstet und das Gras zum Verfüttern an die Tiere unbrauchbar gemacht. Bisher kamen 1.600 Gras- und Heuballen zusammen. Die Molkerei hat zugesagt, sie abzuholen und an die betroffenen Landwirte in die Gemeinden Berchtesgaden, Bischofswiesen und Marktschellenberg auszuliefern.

Aufräumarbeiten auf den Futterwiesen

Die vergangenen Tage wurden dazu genutzt, aufzuräumen. Die Landwirte mussten die mit Schlamm, Geröll und Ästen verschmutzen Futterwiesen säubern, und sogar das Erdreich abtragen. Privatpersonen boten dazu ihre Hilfe an und Bundeswehrsoldaten. Die Sorge um ausreichend Futter fällt durch die Spendenaktion weg. Geplant sind die ersten Transporte von Gras- und Heuballen bereits im Lauf dieser Woche.