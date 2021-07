Nach Unwetter: Trinkwasser in Teilen Mittelfrankens verunreinigt

In Teilen der Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen, Roth und Ansbach muss das Trinkwasser abgekocht werden. Konkret gilt das für alle, die ihr Trinkwasser von der Reckenberg-Gruppe oder von den Zweckverbänden der Gnotzheimer oder Pfofelder Gruppe beziehen, sagte ein Sprecher des Wasserversorgers dem Bayerischen Rundfunk.

Fäkalkeime nachgewiesen

In zwei Trinkwasserbrunnen des Wasserversorgers Reckenberg-Gruppe wurden Fäkalkeime, sogenannte E.Coli-Bakterien, nachgewiesen. Nach Angaben der Reckenberg-Gruppe sind die starken Niederschläge und die Überschwemmungen für die Verunreinigung des Wassers verantwortlich. Der Boden sei gesättigt gewesen, so dass er seine normale Schutz- und Filterwirkung nicht mehr ausüben konnte, so ein Sprecher des Wasserversorgers. Informationen dazu und eine Liste der betroffenen Gemeinden finden die Verbraucher unter https://www.reckenberg-gruppe.de/

Brunnen wurden vom Netz genommen

Zur Zubereitung von Nahrung und zur Versorgung von Wunden solle nur abgekochtes Wasser verwendet werden, so das Landratsamt Ansbach. Das Gesundheitsamt empfiehlt, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und langsam über mindestens zehn Minuten abzukühlen. Die beiden betroffenen Brunnen wurden sofort vom Netz genommen, so der Wasserversorger.

Trinkwasser wird gechlort

Aktuell werde das komplette Leitungsnetz überprüft, so ein Sprecher. Das Trinkwasser wird als erste Maßnahme während der nächsten Wochen gechlort, teilte das Landratsamt Ansbach mit. Wie lange das Wasser abgekocht werden muss, steht noch nicht fest. Nach ersten Einschätzungen kann das einige Tage dauern.

Für Rückfragen zur Trinkwasserhygiene steht die Reckenberg-Gruppe unter der Telefonnummer 09831/67810 sowie das Gesundheitsamt Ansbach unter 0981/4687777 zur Verfügung.