Nach Unwetter in Unterfranken: Aufräumarbeiten laufen

Nach dem Unwetter im Landkreis Aschaffenburg gestern Abend laufen nun die Aufräumarbeiten. Laut Polizei werden diese noch einige Zeit dauern. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

540 Einsätze im Landkreis Aschaffenburg

Die Windhose sei am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr über die Region gezogen und habe eine Spur der Verwüstung hinterlassen, so eine Sprecherin der Integrierten Leitstelle Aschaffenburg auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die Rede ist von 540 Einsätzen für die Feuerwehr. Die Polizei am Untermain musste knapp 100 Mal ausrücken.