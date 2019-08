vor 38 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Nach Unwetter in Mittelfranken: Aufräumarbeiten laufen

Nach dem Unwetter vom Sonntag laufen in Mittelfranken die Aufräumarbeiten. Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Treuchtlingen bleibt gesperrt. Hier waren rund 400 Menschen in einem ICE festgesessen. In Nürnberg wurde das Stadionbad geschlossen.