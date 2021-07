Sturzflut in Landshut: Bausenat debattiert über Konsequenzen

Im Bausenat der Stadt Landshut wurde am Freitag stundenlang über die Folgen der sturzflutartigen Überschwemmungen in dieser Woche beraten. Dazu lagen Dringlichkeitsanträge verschiedener Fraktionen und Stadträte vor.

Gutachten zum Sturzflutrisikomanagement wird Mitte Juli vorgestellt

In den Dringlichkeitsanträgen werden Konzepte für ein kommunales Starkregenrisikomanagement sowie Maßnahmen gefordert, um Gefährdungen für Menschen und Gebäude zu minimieren. Über konkrete Konsequenzen soll am 16. Juli beraten werden, sagte Landshuts leitender Baudirektor Johannes Doll dem Bayerischen Rundfunk im Anschluss an die Sitzung. Dann werde auch das gerade fertiggestellte Gutachten zum Sturzflutrisikomanagement vorgestellt. Aktuell sollen in den nächsten Tagen auch noch Erkenntnisse aus der Sturzflut vom Dienstag in das bereits fertige Gutachten eingearbeitet werden.

Bürger sollen Bilder und Videos vom Unwetter einreichen

Zur Aufarbeitung des Unwetters ruft das Baureferat der Stadt Landshut auch die Bürger auf, Bild- und Videoaufnahmen von den Fließwegen der Wasserströme einzureichen. Unter sturzflutinfo@landshut.de sollen Mitteilungen, Bilder und Videos eingehen, die bei der Aufarbeitung der Extremwetterlage behilflich sein könnten. Ziel sei es, das Abfluss-Geschehen bei Starkregenereignissen besser zu verstehen. Daraus soll dann eine effektivere Maßnahmenstrategie entwickelt werden.

In Landshut waren am Dienstagabend in nur 30 Minuten Niederschläge von knapp 60 Litern pro Quadratmeter gefallen, so die Stadt. Nun will man aus den Erfahrungen lernen und - soweit möglich - geeignete Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen. Oberste Priorität habe die Prüfung und Optimierung der Rückhalte- und Abflussmöglichkeiten. Konkret hofft man auf Informationen zu Fließwegen, Ursprung und Abflussrichtung der Wasserströme, Wasseranstauhöhen an Gebäuden und die Überlastung von Entwässerungsanlagen.