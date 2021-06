Nach Unwetter-Hilfe: "Feuerwehr ist kein Hausmeisterdienst"

Ton wird rauer

Falsche Vorstellungen von dem, was die Freiwillige Feuerwehr macht, gibt es immer wieder, bestätigt auch Nikolaus Höfler, Vorstand des niederbayerischen Bezirksfeuerwehrverbands. "Es gibt Personen mit erhöhtem Anspruchsdenken. Der Ton ist rauer geworden. Leute motzen auch schneller, wenn sie an einer Unfallstelle warten müssen“, sagt er. Einige schauten heute mehr auf sich selber als auf die Gemeinschaft. Das sei nicht messbar und nicht mit Zahlen zu belegen. Aber diesen subjektiven Eindruck hätten die Feuerwehrleute durchaus. Höfler fällt auch sofort eine Geschichte ein: Nach Unwettern Anfang Juni im Kreis Kelheim hätten Betroffene Biergartengarnituren aufgestellt. "Die haben gemeint, sie geben ein Straßenfest, während sie Feuerwehr und THW beim Arbeiten zuschauen. Das kann es nicht sein.“

Wann hilft die Feuerwehr und wann nicht?

Die Freiwillige Feuerwehr ist laut Nikolaus Höfler zunächst dafür da, Gefahr für Leib und Leben, für Menschen und Tiere abzuwenden. Dann komme das zweitwichtigste: Die Einsatzkräfte leisten technische Hilfe, wenn es Bürger selbst nicht bewerkstelligen und Firmen nicht schnell genug vor Ort sein können. Beispiel Wasser im Keller: Die Feuerwehr pumpt das Wasser so schnell es geht aus dem Haus. Aber nur, wenn es so viel ist, dass es die Betroffenen alleine nicht schaffen. Eine Regel, ab wie viel Zentimeter Wasserstand die Einsatzkräfte zuständig sind, gibt es nicht. "Wir beurteilen immer den Einzelfall“, erklärt Höfler. Wenn es viele Schäden und viele Baustellen gleichzeitig gibt, werde dort zuerst abgepumpt, wo das Wasser am höchsten steht. Eine Rolle spiele aber auch, wer in dem Haus wohnt. Sind die Bewohner jung und fit, werde möglicherweise zuerst im Haus einer 90-Jährigen geholfen.

Unwissen über Ehrenamt

Uwe Vogl und Nikolaus Höfler glauben, dass einigen nicht klar ist, dass Feuerwehrleute ehrenamtlich im Einsatz sind. "Vielleicht halten einige die Feuerwehr für selbstverständlich. Und das ist sie ganz sicher nicht. Wenn ich nachts ausrücke, in den Einsatz gehe, Verantwortung übernehme, dann kann das alles sein. Aber nicht selbstverständlich“, sagt Nikolaus Höfler.