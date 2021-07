Hagel in Wolfratshausen beschädigt rund 50.000 Autos

Hagel so groß wie Golfbälle, teilweise sogar Tennisball-Größe haben eine Spur der Zerstörung durch Wolfratshausen gezogen. Neben Schäden an Dächern und Fenstern wurden vor allem Fahrzeuge schwer beschädigt. Noch ist die gesamte Schadenssumme nicht abschätzbar, aber die Versicherungsgesellschaften rechnen mit Millionensummen allein in Wolfratshausen.

Rekordverdächtige Schadenssumme prognostiziert

Nach dem Münchner Hagel von 1984 und dem Pfingstmontagshagel 2019 konnten die Unwetter der letzten Tage die dritt-teuersten in der Geschichte der Schadensregulierung in Deutschland werden, heißt es von der Versicherungskammer. Der Hagelsturm an Pfingsten 2019 verursachte etwa einen Schaden von fast einer Milliarde Euro. Die Hagelkörner waren damals bis zu sieben Zentimeter groß, sie wurden vom Wind auch seitlich gegen die Häuser geschleudert und verursachten so große Schäden Dächern und an Fassaden. In Wolfratshausen hat es vor zwei Wochen vor allem Fahrzeuge getroffen.