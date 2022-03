Nach Unterbringungsgipfel: Die Reaktionen aus Franken

Die drängendste Aufgabe bei der Hilfe für ukrainische Geflüchtete müsse die Unterbringung der Menschen sein. Das sagte der Landrat von Roth, Herbert Eckstein (SPD), nach dem Unterbringungsgipfel mit bayerischen Ministern, Landräten und Oberbürgermeistern. Die Bürokratie könnte nachgelagert geregelt werden, so Eckstein im Gespräch mit dem BR.

Landkreis Roth nicht im Fokus der Flüchtlinge

Allerdings habe der Landkreis Roth nicht so große Probleme wie andere Städte und Landkreise in Bayern. "Die Menschen wollen nicht raus aus den großen Städten", so Eckstein. Kleinstädte wie Roth seien bei den Ukrainern unbekannt und deshalb nicht ihr Ziel. Derzeit seien offiziell rund 200 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Roth untergebracht – unter anderem in der Rother Dreifach-Turnhalle. "Es sind aber mit Sicherheit mehr", ist Eckstein überzeugt.

Viele geflüchtete Kinder im Landkreis

Unter den Geflüchteten seien viele Kinder. Aktuell warten die Helfer auf zwei Reisebusse aus Berlin mit hörgeschädigten Kindern. Die Hilfsbereitschaft im Rother Landkreis sei groß, berichtet der Landrat. Eckstein ist überzeugt, dass diese Hilfsbereitschaft noch länger gebraucht wird. "Ich sage immer zu den Menschen hier im Landkreis Roth: Macht langsam, wir werden eure Hilfe noch brauchen", so Herbert Eckstein.

Drittstaaten-Flüchtlinge werden registriert

Offen ist auch die Frage, wie mit Flüchtlingen aus der Ukraine verfahren wird, die aus einem Drittstaat kommen. Der Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) deutete an, dass solche Geflüchteten wohl fürs Erste in Einrichtungen wie dem Bamberger Ankerzentrum untergebracht würden. Dort sollen sie registriert und ihre Angaben überprüft werden. Auch sei dann zu entscheiden, ob diese Geflüchteten, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer, sich bis zu drei Jahre in Deutschland aufhalten dürfen.

Mehr als 400 Flüchtlinge in Bayreuth

Derzeit seien in Bayreuth über 400 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Damit habe die Stadt bereits jetzt 120 Personen mehr aufgenommen, als sie nach der offiziellen Verteilquote aufnehmen müsste, so Ebersberger gegenüber dem BR. In einer Bayreuther Turnhalle, die als Anlaufstelle und Notunterkunft dient, seien jüngst 135 Personen angekommen, von denen 35 bereits weitergeleitet worden sind, berichtet der OB.

Die meisten Flüchtenden würden in Deutschland versuchen, sich in größeren Städten niederzulassen. Mittelstädte wie Bayreuth kämen erst an nächster Stelle. Geflüchtete aus der Ukraine dürfen sich in Deutschland frei bewegen, haben keine Residenzpflicht und können bis zu drei Jahre im Land bleiben.

Bamberg sucht noch mehr Unterkünfte für Flüchtlinge

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) bezeichnete den Austausch beim Gipfel als konstruktiv und zielführend. "Wichtig war für mich: Die Geflüchteten müssen so unbürokratisch wie möglich gut aufgenommen und sofort untergebracht werden", so Starke. Im Unterbringungsgipfel sei es vor allem um organisatorische Herausforderungen und um rechtliche Fragen gegangen. Möglich seien nun Erleichterungen bei der Vergabe von Notunterkünften.

"Wir sprechen schließlich von 175.000 Geflüchteten bundesweit, davon 55.000 in Bayern", so Starke weiter. Gerade deren Erstankunft und Unterbringung stellt für die Kommunen die größte Herausforderung dar. Die Stadt Bamberg unternehme "alles Menschenmögliche", um die Geflüchteten bestmöglich zu empfangen und unterzubringen. Allerdings seien die Kapazitätsgrenzen im Ankerzentrum und in den Registrierungsprozessen schon spürbar, weshalb sich die Stadt bereits um weitere Unterkünfte bemüht.