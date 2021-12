Nach ungenehmigter Demo in München: Ruf nach Konsequenzen

OB Dieter Reiter: Missbrauch des Grundrechts auf Meinungsfreiheit

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verurteilte die ungenehmigten Proteste deutlich. Er sprach von einem nicht akzeptablen Missbrauch des Grundrechts auf Meinungsfreiheit. Zugleich fordert er Konzepte der Sicherheitsbehörden für das künftige Vorgehen; "Es kann und darf nicht sein, dass bald private Treffen von mehr als zehn geimpften oder genesenen Menschen sanktioniert werden, hingegen Tausende, vermutlich ungeimpfte Personen bewusst gegen geltende Regeln verstoßen, andere dadurch gefährden und dies keine Konsequenzen nach sich zieht."

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit

Die Stadt München habe den Demonstrierenden die Möglichkeit geboten, ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf der Theresienwiese kundzutun, betont der Oberbürgermeister. Doch diese Demo sei abgesagt worden und es hätten sogenannte "Spaziergänge" stattgefunden, "die die öffentliche Sicherheit nun schon zum zweiten Mal gefährden". Für Reiter zeigt das ganz klar: "Den Protestführern geht es nicht mehr nur um ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen, sondern sie suchen den Konflikt mit dem Staat." Auf diese "neue Dimension des Protests" müssten die Sicherheitsbehörden jetzt reagieren.

Zugleich richtet der Rathauschef einen Appell an Demonstrierende, die den friedlichen Protest suchen. "Schauen Sie bitte genau hin, wem Sie sich anschließen." Jegliche Form von verbaler und körperlicher Gewalt sei vom Grundrecht der Versammlungs- und Meinungsfreiheit nicht gedeckt.

Polizei will Gangart besser an Lage anpassen

Auch die Gewerkschaft der Polizei in Bayern verurteilte die zahlreichen Übergriffe auf Polizeibeamte aufs Schärfste. Die Einsatzstrategie für die Versammlung sei deren Erkenntnislage nach dem Einsatzgeschehen angemessen gewesen. Klar sei, dass die Bayerische Polizei mit aller Konsequenz gegen Gewalt vorgehen und sich die Gangart der Beamten lageangepasst nun auch verändern werde. Es gab gestern bereits zahlreiche Festnahmen, Anzeigen und Platzverweise.

Innenminister Herrmann rät Kommunen zu Versammlungsbeschränkungen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann räumte auf Anfrage ein, die gestrigen Aufmärsche von Corona-Leugnern und Impfverweigerern in München müssten nachbereitet werden. Selbstverständlich gehöre es zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dass Gegner von Corona-Maßnahmen und Kritiker einer Impfpflicht demonstrieren können. Dafür gebe es aber klare Regeln, an die sich alle halten müssten. Die aktuelle Strategie der Querdenker-Bewegung, sich mit sogenannten "Spaziergängen" anstelle angemeldeter Versammlungen den Regelungen des Versammlungsrechts zu entziehen, brauchten die Kommunen nicht dulden. Kreisverwaltungsbehörden könnten per Allgemeinverfügung für konkrete Versammlungen Beschränkungen zum Beispiel hinsichtlich Ort, Zeit oder Teilnehmerobergrenzen erlassen.

"Wenn die Teilnehmer an den Spaziergängen dann gegen die Anordnungen verstoßen, müssen sie mit empfindlichen Geldbußen rechnen", so Herrmann in seinem Statement. Er wolle "noch heute alle bayerischen Kreisverwaltungsbehörden sensibilisieren, solche Versammlungsbeschränkungen – wie sie zum Beispiel im Landkreis Donau-Ries verfügt wurden – zu prüfen, sobald es Hinweise auf entsprechende Aufrufe der Querdenkerszene gibt", kündigte der Innenminister am Donnerstagnachmittag an. "Darüber hinaus habe ich alle Polizeipräsidien angewiesen, die Polizeipräsenz bei entsprechenden Einsätzen massiv zu erhöhen.“

Polizei: Wir können nicht überall sein

Die Veranstalter hatten die für München am Mittwochabend geplante Aktion eigentlich abgesagt. Dennoch zogen dann etwa 5.000 Menschen durch die Münchner Innenstadt. Die Polizei habe nach der Absage durch den Veranstalter auf diversen Messenger-Gruppen festgestellt, dass es Aufrufe gab, sich an verschiedenen Orten in der Stadt zu treffen.

Die Polizei habe dann 500 Einsatzkräfte in der Stadt verteilt, wie der Sprecher der Münchner Polizei, Andreas Franken, sagt: "Rückblickend kann man immer sagen, an der Örtlichkeit hätte man mehr Kolleginnen und Kollegen brauchen können – dem ist sicherlich im Einzelfall in den jeweiligen Situationen so. Aber wir hatten mehrere Örtlichkeiten im Stadtgebiet die wir besetzt haben, da war klar: Man kann jetzt nicht das gesamte Stadtgebiet mit Polizei besetzen."

Man müsse dann flexibel reagieren, und das habe man auch getan und die Kräfte entsprechend verlagert. Erfahrungen von gestern sollen bei zukünftigen Einsätzen mit herangezogen werden. Aber: Jede Situation sei anders.