Nach Unfalltod zweier Polizisten: Polizei sammelt für Angehörige

"Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die Angehörigen soweit wie möglich zu unterstützen", sagte der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink. Die Bayerische Polizeistiftung unterstützt Witwen, Witwer und Waisen von im Dienst ums Leben gekommenen Polizisten und Polizistinnen finanziell. Auch Polizeibeamte, die sich im Dienst verletzt und dadurch dienstunfähig geworden sind oder erhebliche gesundheitliche Nachteile erlitten haben, bekommen Unterstützung.

Tod der Polizisten erschütterte viele Menschen

Der Tod der Verkehrspolizisten vergangene Woche habe Angehörige, Freunde sowie Kollegen erschüttert, sagte Polizeipräsident Zink. "Beide zunächst schwerverletzten Beamten haben um ihr Leben gekämpft, diesen Kampf jedoch nach wenigen Tagen verloren", so Zink. "Aus einer routinemäßigen Unfallaufnahme entstand eine Situation, die alle Betroffenen erst einmal sprachlos werden ließ." Die Polizei wünsche den Angehörigen beider Kollegen viel Kraft, das Geschehene verarbeiten zu können.

"Zeit nehmen, über das Geschehene zu reden"

Bei der Polizei herrsche große Trauer und Betroffenheit. Vertreter der Bayerischen Polizeiseelsorge sowie des Psychosozialen Dienstes würden die Beamten und die Angehörigen unterstützen, das Unfallgeschehen aufzuarbeiten und Abschied von ihren Kollegen nehmen zu können, hieß es vom Polizeipräsidium Oberpfalz.

"Auch wenn die Oberpfälzer Polizei tagtäglich mit schweren Unfällen und schlimmen Unglücken zu tun hat, so stoßen wir an unsere emotionalen Grenzen, wenn ein Kollege während seiner Dienstausübung von einem Unglück betroffen ist", sagte Zink weiter. "Wir trauern nun bewusst und nehmen uns Zeit, über das Geschehene zu reden."

Unglück geschah bei Unfallaufnahme auf A6

Am 8. Dezember wurden die beiden Verkehrspolizisten auf der A6 bei Amberg von einem Pkw erfasst. Die beiden Beamten waren vor Ort, um einen Unfall aufzunehmen. Als sich der Stau, der sich wegen des Unfalls gebildet hatte, auflöste, geriet ein 34-jähriger mit seinem Auto ins Schleudern und erfasste die Polizisten. Beide kamen schwerverletzt ins Krankenhaus. Hier erlag am 9. Dezember der 33-jährige Beamte seinen Verletzungen, am 11. Dezember verstarb sein 50-jähriger Kollege.

Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer einem Lastwagen ausweichen musste und deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Lastwagenfahrer wurde später nahe Alfeld gestoppt. Er hatte von dem Unfall offenbar nichts mitbekommen und war weiter gefahren. Gegen den 34-Jährigen Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg die Ermittlungen. Sie sucht noch immer Zeugen, die Beobachtungen rund um den Unfall gemacht haben, der sich am 8. Dezember gegen 18.30 Uhr ereignet hat. Jegliche Hinweise seien für die Polizei wichtig, heißt es.