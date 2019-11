Nach Unfallflucht: Großaufgebot der Polizei sucht Mann

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstagmorgen nach einem Mann gesucht, der auf der Autobahn A9 mit einem Kastenwagen erst einen Unfall verursacht hatte und danach geflüchtet war.

Sprinter bei Stuttgart geklaut

Mit dem Mercedes Sprinter, den der Mann zuvor vermutlich in der Nähe von Stuttgart gestohlen hatte, fuhr er auf der A9 in Richtung Berlin, als er kurz vor Bayreuth in eine Baustelle krachte und mehrere Baustelleneinrichtungen demolierte. Danach verließ der Fahrer den geklauten Wagen und flüchtete zu Fuß in Richtung Osten.

Großaufgebot der Polizei sucht nach dem Mann

Ein Großaufgebot oberfränkischer Polizisten suchte daraufhin nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Luft - Personensuchhunde wurden angefordert, kamen jedoch nicht mehr zum Einsatz. Bei Spänfleck, im südlichen Landkreis Bayreuth, konnten die Beamten schließlich einen Tatverdächtigen festnehmen.

Mit Drogen aber ohne Führerschein unterwegs

Es handelte sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Polen. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand er unter Drogen und war am Steuer des geklauten Wagens eingeschlafen. Einen gültigen Führerschein besaß der Mann nicht.