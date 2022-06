Nach Unfall zwischen Streifenwagen und Motorrad – Zeugen gesucht

In Aschaffenburg kollidierten am Montag ein Motorrad und ein Streifenwagen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. So muss unter anderem geklärt werden, ob das Martinshorn an war.