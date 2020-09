Nach Unfall: Wie geht es mit Bahnübergängen in Warngau weiter?

Noch immer kommt es bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Oberlandnetz zu erheblichen Zugverspätungen. Am Dienstag war an dem Bahnübergang Thann in der Gemeinde Warngau im Landkreis Miesbach ein Zug mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt, darunter ein vier Monate altes Kind. Es entstand ein Sachschaden von 1,5 Millionen Euro. Ein Schalthaus wurde schwer beschädigt. Schon seit längerem sorgen die unbeschrankten Bahnübergänge in Warngau für Diskussionen.

Bahn: "Wir brauchen ein Gesamtkonzept"

Vier Bahnübergänge gibt es in Warngau. Die Gemeinde ringt seit längerem mit der Deutschen Bahn um eine Lösung. "Wir brauchen ein Gesamtkonzept", sagt die Deutsche Bahn. Sie will einen der Bahnübergange ausbauen und beschranken, die anderen drei Übergänge dafür ganz auflösen. Doch das stößt vor Ort offenbar auf Widerstand - etwa bei Landwirten, die die unbeschrankten Bahnübergänge nutzen, um zu ihren Feldern zu kommen.

Gemeinde hat Angebot zur Beschrankung eingeholt

Die Gemeinde hat ein Angebot für eine Beschrankung aller vier Übergänge eingeholt. Doch Bund und Bahn müssten hier mitfinanzieren. Ein Schreiben der Gemeinde an das Bundesverkehrsministerium blieb bislang unbeantwortet.

Schnelle Lösung nicht in Sicht

Ob Schrankenanlagen, die aus Steuergeldern finanziert werden, an der ein oder anderen Stelle sinnvoll sind, entscheide nicht die Bahn alleine, sondern werde im Rahmen einer Verkehrsschau, unter anderem mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde, besprochen. Das hänge etwa von der Zahl der Autos oder der Bebauung in der Umgebung ab, heißt es von der Deutschen Bahn. Eine schnelle Lösung scheint für Warngau also nicht in Sicht.