Nach Unfall: Weitere Fahrgeschäfte im Churpfalzpark geschlossen

Die Kartbahn im Churpfalzpark in Loifling im Kreis Cham, in der sich vor einer Woche ein Kind leicht verletzt hatte, bleibt weiterhin gesperrt. Das hat der Betreiber des Freizeitparks, Joachim Muth, heute dem BR bestätigt. Auch andere Attraktionen des Freizeitparks wurden unterdessen geschlossen.

TÜV-Sachverständiger soll Kartbahn überprüfen

Das Landratsamt Cham verlangt vom Betreiber die Abnahme der Bahn durch einen TÜV-Sachverständigen. "Die Bahn wurde nach dem Unfall nur von einem Kfz-Sachverständigen begutachtet", sagt Muth. Von daher sei es sinnvoll, wenn jetzt "ein fachkundiger Sachverständiger kommt". Er habe inzwischen auch einen TÜV-Termin "ergattert", und zwar entweder am 21. oder am 27. Juni.

Vier weitere Attraktionen geschlossen

Bis zu diesem Termin will Joachim Muth auch vier andere Attraktionen des Freizeitparks sperren: unter anderem die Wildwasserrutsche und den Wellenflieger. Grund sei, dass die TÜV-Gutachten dort aktualisiert werden müssten. Das hätten die Behörden jetzt auch moniert. Muth versicherte, es gehe nur um "Kleinigkeiten", die längst behoben seien. Er will aber trotzdem die vier Fahrgeschäfte geschlossen lassen. "Wir haben ja noch genug andere", so der Freizeitpark-Betreiber.

Eintritt im Churpfalzpark vergünstigt

Das Landratsamt Cham hat heute bestätigt, dass der Churpfalzpark seine Kartbahn durch einen Sachverständigen abnehmen lassen muss. Sie darf erst wieder geöffnet werden, wenn das erledigt ist. Bei anderen Fahrgeschäften gebe es bisher aber nur Gespräche mit dem Betreiber.

Der Eintritt in den Freizeitpark werde deshalb bis zur Wiedereröffnung aller Fahrgeschäfte um drei beziehungsweise vier Euro pro Person günstiger.

Waren Mängel an Kartbahn Ursache für Unfall?

Die Polizeiinspektion Cham hat die Ermittlungen zu dem Unfall in der Kartbahn noch nicht abgeschlossen. Ein Gutachter habe nach dem Unfall einige Mängel an der Bahn festgestellt, so ein Polizeisprecher. Aber es sei noch nicht endgültig geklärt, ob diese Mängel tatsächlich die Ursache für den Unfall waren oder nicht. Der Betreiber des Freizeitparks gelte auch bisher nicht als "Beschuldigter", auch keine andere Person. Im Moment gebe es nur eine reine Unfallermittlung, in die, wie bei Unfällen immer üblich, die Staatsanwaltschaft eingebunden sei.

Die Frage, ob tatsächlich Mängel an der Anlage vorliegen oder nicht, habe die Polizei an das Landratsamt Cham zur Klärung weitergeleitet.