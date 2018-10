Nach Unfall: Untersuchung von Zugspitz-Bahn-Seilen abgeschlossen

Bei ihrer Untersuchung konnten die Sachverständigen lediglich geringe Schäden entdecken: die Tragseile weisen an zwei Stellen Beschädigungen auf, so Verena Lothes - Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn. Jedoch gefährden diese keinesfalls die Betriebssicherheit, so Lothes.

Seil-Reparaturen laufen bereits an

Um jedoch die Lebensdauer der Seile zu erhalten, werden die Bereiche in den nächsten Tagen saniert. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich noch im Laufe dieser Woche abgeschlossen sein.

Währenddessen läuft die Produktion einer neuen Kabine für die Seilbahn auf Hochtouren. Wenn sich alles wie geplant entwickelt, könnte die Seilbahn-Zugspitze zu den Weihnachtsferien wieder in Betrieb gehen. Bis dahin kommt man von Deutscher Seite nur mit der Zahnradbahn auf den Zugspitzgipfel.

Siebenstellige Schadenshöhe

Der Schaden, der durch den Unfall vom 12.September entstanden ist, wird von der Zugspitzbahn mit einer Summe im siebenstelligen Bereich beziffert.

Bei den Vorbereitungen zu einer Bergeübung außerhalb des Fahrbetriebs war die Kette eines Hebewerkzeugs gerissen. Infolgedessen prallte ein unbemannter Bergekorb auf die ebenfalls unbemannte Seilbahnkabine; die Kabine wurde dabei völlig demoliert - Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.