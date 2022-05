Nach Unfall: Radler nimmt Autofahrer in den Schwitzkasten

Ein Fahrradfahrer nimmt in Weiden einen Pkw-Fahrer in den Schwitzkasten und schlägt ihm ins Gesicht - vorausgegangen war ein Unfall. Als der Autofahrer eine Zeugin bat, die Polizei zu rufen, griff der Radler an.