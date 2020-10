Nach Unfall mit Überschlag: Insassen schlafen Rausch im Auto aus

Nach einem Unfall mit Überschlag in Niederbayern haben die beiden Insassen ihren Rausch zunächst im Wagen ausgeschlafen.

Fahrer wollte einem Reh ausweichen

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein anderer Autofahrer den Wagen der beiden Männer am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr zwischen Adldorf und Prunn in der Gemeinde Eichendorf entdeckt, in dem sich zwei schlafende Insassen befanden. Der vorbeikommende Autofahrer alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer in den frühen Morgenstunden einem Reh ausweichen wollte und dabei in einer Linkskurve geradeaus weiterfuhr. Er beschädigte hierbei ein Verkehrsschild, fuhr danach die Böschung hinab und überschlug sich mit dem Wagen in das angrenzende Feld.

Zeugen des Unfalls gesucht

Der 25-jährige Fahrer war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme laut Polizei erheblich alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei in Landau sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls.