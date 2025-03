31.03.2025, 17:30 Uhr Audiobeitrag

> Nach Unfall mit Motorschlitten: Ermittlungen gegen Fahrerin

Nach Unfall mit Motorschlitten: Ermittlungen gegen Fahrerin

Weil wohl ein zweijähriges Kind an den Gashebel kam, raste am Sonntag ein Schneemobil in Oberbayern in ein Rolltor. Mehrere Kinder und Erwachsene wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.