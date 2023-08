Nach Unfall ins Krankenhaus: In Bayreuth geht's am schnellsten

Nirgendwo in Bayern werden Unfallopfer oder Schwerkranke schneller ins Krankenhaus transportiert als in Bayreuth. Das haben Messungen des Instituts für Notfallmedizin (INM) der Ludwig-Maximilians-Universität gezeigt. Das Klinikum Bayreuth mit seinen beiden Standorten schneidet demnach im bayernweiten Vergleich von Krankenhäusern der maximalen Versorgungsstufe am besten ab, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Zeitvorsprung: sechseinhalb Minuten

Im Jahr 2022 hat das INM zum wiederholten Mal gemessen, wie lange es dauert, bis ein Notfallpatient in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Das Ergebnis: Die Notfälle aus Bayreuth erreichen das Krankenhaus sechseinhalb Minuten schneller als in anderen Städten. Bei der Übergabe von Patienten an den Krankentransport, wenn der Patient also nach Hause darf oder verlegt wird, beträgt der Zeitvorsprung etwa gegenüber den Universitätskliniken durchschnittlich sechs Minuten, 37 Sekunden.

Ausgeklügeltes System mit vielen Beteiligten

Warum Bayreuth so gut abschneidet, habe einen entscheidenden Grund, sagt Christian Gehring vom INM: das funktionierende Zusammenwirken aller Beteiligten. Und zwar von den Mitarbeitern der BRK-Leitstelle am Notruftelefon und deren Einsatzdisposition, den Blaulichteinsatzkräften des Rettungsdienstes und den Mitarbeitern der beiden Kliniken auf allen Stationen.

Die Prozesse seien seit dem Jahr 2015 bis ins Detail abgestimmt und optimiert worden, erklärt Markus Ruckdeschel, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Bayreuth. Die Schnelligkeit der Abläufe in Bayreuth führt laut INM dazu, dass die Krankentransporter und Rettungssanitäter bei täglich rund 55 Patientenankünften im Durchschnitt sechs Stunden länger und auch schneller wieder verfügbar sind als in vergleichbaren Häusern.