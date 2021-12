Nach Unfall in Erlangen: Radfahrer spuckt Autofahrer ins Gesicht

Ein Radfahrer hat in Erlangen einem Autofahrer nach einem Unfall ins Gesicht gespuckt. Polizisten mussten eingreifen, um die beiden zu trennen, teilten die Beamten mit. Demnach war der 34-jährige Mann auf seinem Fahrrad in der Luitpoldstraße unterwegs gewesen, als er mit dem Transportwagen eines 50 Jahre alten Mannes in einen Unfall verwickelt wurde. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Ins Gesicht gespuckt

Als der Autofahrer dem 34-Jährigen helfen wollte, spuckte dieser ihm ins Gesicht, so die Polizei. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte mussten die beiden trennen. Gegen beide laufen nun Ermittlungsverfahren: gegen den 50-Jährigen wegen des Unfalls. Den Radfahrer erwartet nun zumindest eine Strafanzeige wegen Beleidigung, so die Polizei.