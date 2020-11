Nach Unfall in Deggendorf: Ermittlungen gegen Postboten

Die Polizei in Deggendorf ermittelt jetzt gegen einen 29-jährigen Postboten, der mit seinem Fahrzeug einen 51-Jährigen tödlich verletzt hat.

Beim Rückwärtsfahren übersehen

Der 29-Jährige war am 16. November in der Schlachthausgasse rückwärts gefahren und hatte dabei einen Fußgänger übersehen, der sich hinter dem Fahrzeug befand. Der 51-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen am Kopf. Er musste noch vor Ort reanimiert werden.

Wie die Polizei heute mitteilt, erlag der Fußgänger nun aber gestern seinen Verletzungen. Gegen den Postboten wurden deshalb Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet