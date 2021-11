Nach Unfall: Baiersdorfer Bürgermeister gibt Amt auf

Der Bürgermeister von Baiersdorf Andreas Galster (CSU) wird nicht mehr in sein Amt zurückkehren, sondern geht zum 1. Dezember 2021 in den Ruhestand. Das bestätigte seine Stellvertreterin, Eva Erhardt-Odörfer (SPD) dem BR.

Unfall im Jahr 2019

Galster war im Dezember 2019 lebensbedrohlich verletzt worden, als er Fotos von der Sanierung der Hauptstraße machen wollte und ihn dabei ein Auto erfasste. Nach Angaben von Erhardt-Odörfer gehe es dem 58-Jährigen inzwischen den Umständen entsprechend gut. Aber: "Er war Bürgermeister mit Leib und Seele, immer 24/7. Das wäre dann wohl doch zu fordernd", so Erhardt-Odörfer.

Bekanntgabe bei Stadtratssitzung

Sie stehe nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit Galster und hat mit seinem Einverständnis die Verrentung in der letzten Stadtratssitzung bekanntgegeben. Die Stadt will noch eine gebührende Verabschiedung organisieren.

Über das weitere Vorgehen hat das Landratsamt Erlangen-Höchstadt zu entscheiden. Nach den Worten von Erhardt-Odörfer rechnet die Stadt im Frühjahr mit Neuwahlen. Ob sie selbst antritt, ließ sie offen.