Nach Unfall auf Gäubodenvolksfest: Fahrgeschäft bleibt zu

Das Schleuderkugel-Fahrgeschäft "Hot Shot" auf dem Straubinger Gäubodenvolksfest darf nach dem Unfall am Dienstag nicht mehr öffnen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH hervor. Zuerst hatte das "Straubinger Tagblatt" darüber bericht.

Behörde hat Sicherheitsbedenken

Laut Mitteilung hat die Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) den Betrieb untersagt, nachdem sie das Fahrgeschäft gestern (18.08.) untersuchte. Demnach bestehen weiter Bedenken hinsichtlich des verwendeten Seil-Materials. Der Hersteller hatte keine Erklärung für den Unfall und das Schadensbild, deshalb wurde vorsorglich die gesamte Charge dieses Bungee-Seils aus dem Verkehr gezogen. Der Hersteller hat entsprechende Warninformationen an alle Bezieher des Seils verschickt.

14-Jährige verletzt

Am Dienstag war beim Spannen der Kautschuk-Teil eines der Seile gerissen, die die Kugel in die Luft katapultieren. Durch den plötzlichen Ruck nach unten verletzte sich ein 14-jähriges Mädchen in der Kugel.

Ein 40-jähriger Mann blieb unverletzt.