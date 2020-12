Nach Unfall auf A6 bei Amberg: Zweiter Polizist gestorben

Nachdem am Mittwoch ein 33-jähriger Polizist an den Folgen eines Unfalls auf der A6 bei Amberg gestorben ist, erlag auch der zweite in den Unfall involvierte Polizist seinen Verletzungen. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, starb der 50-Jährige heute Nachmittag in einem Krankenhaus.

Bei Ausweichmanöver Polizisten erfasst

Die beiden Beamten waren am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger war mit seinem Auto ins Schleudern geraten und hatte dabei die Polizisten erfasst, die gerade bei der Aufnahme eines Unfalls waren. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer einem Lastwagen ausweichen musste und deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Lastwagen-Fahrer wurde später nahe Alfeld gestoppt.

Gegen den 34-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.