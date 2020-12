Nach Unfall auf A6 bei Amberg: 33-jähriger Polizist gestorben

Bild

Der 33-jährige Polizist, der gestern an der A6 bei Amberg von einem Auto erfasst wurde, ist gestorben. Sein ebenfalls in den Unfall verwickelter Kollege schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

© BR/Bastian Kellermeier