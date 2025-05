Nach Unfall an Tramhaltestelle: Opfer in Lebensgefahr

Nach dem Verkehrsunfall am Mittwoch in München, bei dem ein Auto in das Wartehäuschen einer Trambahn-Haltestelle neben der Donnersberger Brücke gefahren war, schwebt ein Unfallopfer in Lebensgefahr. Es handelt sich nach Angaben der Münchner Polizei um eine 22 Jahre alte Studentin.

22-Jährige in kritischem Zustand

Die junge Frau hatte demnach schwere Kopfverletzungen erlitten. Im Laufe des gestrigen Tages habe sich ihr Zustand verschlechtert. Dieser sei nach einer Operation stabil, aber weiterhin kritisch, so die Polizei. Ein Polizeisprecher sagte, die Studentin sei "noch nicht über den Berg". Ihr Zustand habe sich über Nacht allerdings leicht verbessert.

Schwer verletzt wurden auch eine 79-jährige Frau, die wegen einer Hirnblutung ebenfalls operiert wurde und ein 44-jähriger Mann, der Brüche an Schulter und Rippen erlitten hatte. Vier Menschen, unter ihnen der 52-jährige Autofahrer, wurden leicht verletzt.

Unfallhergang noch unklar

Nach wie vor unklar ist der genaue Unfallhergang. Laut Polizei könnte ein weißer Kleinlaster am Ablauf beteiligt gewesen sein. Der Fahrer hielt nach dem Unfall an und ist der Polizei bekannt. Ob es eine Berührung zwischen dem Kleinlaster und dem BMW gegeben hatte, wird noch ermittelt. Beide Fahrzeuge waren in derselben Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Beide Fahrer sollen bereits ausgesagt haben. Die Ermittlungen dauern an.