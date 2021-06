Nach Unfall an der Fähre in Wipfeld: Ursache steht fest

Ein 54-jähriger Landwirt ist mit seinem Traktorengespann auf eine Mainfähre in Wipfeld im Landkreis Schweinfurt aufgefahren, als sich die Fähre plötzlich vom Ufer entfernte. Der Traktor rollte samt Anhänger rückwärts in den Main. Vier Tage nach dem Unfall steht nun die Ursache fest. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei war die Haltevorrichtung an der Fähre nicht angebracht.

Fähre trieb wegen fehlender Haltevorrichtung ab

Bei der Haltevorrichtung handelt es sich um einen Stahlbügel, der beim Anlegen der Fähre an den Uferrampen hydraulisch auf einen Haken abgesenkt wird. Der Haken ist wiederum an einer Kette befestigt. Diese Haltevorrichtung ist für alle Mainfähren vorgeschrieben und soll verhindern, dass die Fähre abtreibt, während Fahrzeuge auf die Fähre fahren. Doch genau das ist offenbar bei dem Unfall passiert.

Schlepper versinkt bis zur Dachoberkante im Wasser

Auf Fotos eines Zeugen ist deutlich erkennbar, wie die Fähre im vorderen Teil aus dem Wasser gehoben wird. Während der Schlepper kurzzeitig schon auf der Fähre stand, blieb der mit Heu beladene große Hänger vor der sogenannten Schoßbrücke im Wasser stehen. Dann wurde der Schlepper offenbar vom Anhänger zurück in den Main gezogen. Er versank bis zur Dachoberkante im Wasser. Erst spät am Abend konnten der Schlepper und der Anhänger per Autokran aus dem Wasser ans Ufer gehoben werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden inzwischen auf bis zu 500.000 Euro.

Rampe der Fähre ist verbogen

Nach dem Unfall wurde die Mainfähre mit einem großen Autokran an Land gehoben. "Die sogenannte Schoßbrücke – eine der beiden Rampen, über die man auf die Fähre auffährt – ist auf jeden Fall verbogen", sagte Bürgermeister Tobias Blesch. Der Fähren-TÜV, der erst 2022 fällig gewesen wäre, wird bei der Untersuchung des Schwimmkörpers nun gleich mit erledigt. Blesch rechnet damit, dass die Fähre in Wipfeld in drei Wochen wieder fahren kann.