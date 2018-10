Nach und nach stehen die Direktkandidaten fest

Der erste Direktkandidat im Bezirk Oberpfalz steht fest: Tobias Reiß von der CSU hat mit 47,4 Prozent die meisten Stimmen im Stimmkreis Tirschenreuth erhalten. Sein Sitz in München bleibt damit erhalten. An das Ergebnis von vor fünf Jahren konnte er jedoch nicht ganz anknüpfen. Bei der Landtagswahl 2013 holte er 54,5 Prozent der Stimmen. Zweitstärkstes Ergebnis holte der Freie-Wähler-Kandidat Bernhard Schmidt: Er bekam 14,62 Prozent der Stimmen. Dahinter liegt Stefan Löw von der AfD mit 11,08 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 74,64 Prozent.

Im Stimmkreis Schwandorf hat Alexander Flierl von der CSU das Rennen mit 37,95 Prozent gemacht. Dahinter liegt Joachim Hanisch von den Freien Wählern (16,43 %). Auf Platz drei Reinhard Mixl (AfD) mit 14,54 Prozent.

Sylvia Stierstorfer von der CSU ist im Stimmkreis Regensburg-Land direkt gewählt worden. Sie erhielt 39, 25 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei und drei folgten Tobias Gotthardt von den Freien Wählern (15,23%) und Dieter Arnold von der AfD (14,58%). Die Wahlbeteilung liegt bei 75,34 Prozent.

Im Stimmkreis Weiden erhält Stephan Oetzinger von der CSU das Direktmandat mit 39,8 Prozent der Stimmen. Die CSU-Abgeordnete Petra Dettenhöfer aus Weiden ist nicht mehr zur Wahl angetreten. Sie war seit 2008 Landtagsabgeordnete des Stimmkreises. Anette Karl von der SPD bekam 14,86 Prozent der Stimmen. Das drittbeste Ergebnis fährt der AfD-Kandidat Roland Magerl mit 13,08 Prozent ein. Er ist bei einer AfD-Kundgebung in Neutraubling in Kleidung der Neonazi-Marke "Ansgar Aryan" erschienen. Aryan ist das englische Wort für "arisch". Dem BR erklärte Magerl, er verorte sich in der Mitte der AfD.

Kurios: In Regensburg wird das Wahlergebnis der AfD nicht wie üblich in blau dargestellt, sondern in braun.