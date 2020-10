Nach Umzug: Neues BR-Studio in Amberg wird offiziell eröffnet

Regionaloffensive abgeschlossen

Der BR hat in den vergangenen Jahren die 19 Korrespondentenstudios in Bayern personell aufgestockt und technisch aufgerüstet. In jedem Studio arbeiten nun zwei Korrespondenten, die alle Kanäle des BR mit Themen versorgen. Dazu wurden vier Studios komplett neu aufgebaut: Deggendorf, Marktredwitz, Mindelheim und Mühldorf. Auch hier arbeiten jeweils zwei Korrespondenten. Zudem gibt es jeweils zwei Stadtkorrespondenten in Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.

Mit dem Umzug des BR-Studios in Amberg ist die so genannte Regionaloffensive des Bayerischen Rundfunks abgeschlossen. Zum Einzugsbereich des neuen Studios gehören die Städte Amberg, Weiden und Neumarkt sowie die Landkreise Neustadt/Waldnaab, Amberg-Sulzbach und Neumarkt.