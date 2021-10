Nach umstrittenem Wahl-Tweet: Kein Verfahren gegen Aiwanger

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger muss nach seinem umstrittenen Tweet am Tag der Bundestagswahl nicht mit einem juristischen Nachspiel rechnen. Wie die Freien Wähler dem BR mitteilten, habe der Bundeswahlleiter die Partei informiert, dass er gegen Aiwanger kein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten werde. Der Tweet am Wahltag sei nicht bußgeldbewehrt.

Bei den von Aiwanger weiterverbreiteten Zahlen, die nur wenige Minuten auf seinem Account zu lesen waren, habe es sich demnach auch nicht um Zahlen einer Nachwahlbefragung gehandelt. Der Bundeswahlleiter habe die Herkunft des Zahlenmaterials überprüft. Mit den Erkenntnissen bestätige sich nun die Aussage von Hubert Aiwanger, er habe keinen Rechtsverstoß begangen.

Freie Wähler fordern Entschuldigung von SPD

Die Generalsekretärin der Freien Wähler, Susann Enders, sieht Aiwanger zu Unrecht verdächtigt. Jetzt müssten diejenigen Personen Konsequenzen ziehen, die Aiwanger angegriffen haben, so ihre Forderung. Der Tweet sei eben keine Veröffentlichung sogenannter "Exit polls" gewesen, was der Freie-Wähler-Chef bereits frühzeitig erklärt habe. Was es dann für Zahlen waren, die Aiwanger twitterte und von wem sie stammen - dazu teilten die Freien Wähler allerdings nichts mit.

Die Reaktion politischer Mitbewerber und die Rücktrittsforderung an Aiwanger durch den bayerischen SPD-Vorsitzenden Florian von Brunn bezeichnete die Generalsekretärin der Freien Wähler als "Vorverurteilungen und Rufschädigungen". Dies sei ein Tiefpunkt politischer Kultur und schade der Demokratie. Enders forderte von Brunn auf, sich bei Aiwanger zu entschuldigen und selbst zurückzutreten.

Aiwanger nach Tweet unter Beschuss

Aiwanger hatte am Wahlsonntag - lange vor Schließung der Wahllokale - via Twitter eine vermeintliche Vorab-Prognose zur Bundestagswahl verbreitet und diese mit dem Aufruf versehen: "Die letzten Stimmen bitte jetzt noch an uns Freie Wähler." Obwohl der FW-Chef den Tweet schnell wieder löschte, hagelte es tagelang Kritik. Aiwanger entschuldigte sich schließlich im Landtag. Die SPD erneuerte dennoch die Forderung nach einer Entlassung des Ministers.

Nach dem Bundeswahlgesetz ist die Veröffentlichung von Wählerbefragungen vor Schließung der Wahllokale eine Ordnungswidrigkeit, für die bis zu 50.000 Euro Geldbuße drohen.