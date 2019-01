Nach Umbau: Barrierefreiheit am Coburger Bahnhof

Der Bahnhof Coburg ist nun barrierefrei erreichbar. Über ein Jahr nach Inbetriebnahme des Bahnhofs als ICE-Halt sind damit weitere wichtige Baumaßnahmen abgeschlossen: Bahnsteige sind per Aufzug erreichbar, auch ein stufenfreier Einstieg in die Züge ist möglich.

Ausbau wichtiger Schritt

Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) hat sich selbst ein Bild vom Ergebnis der Baumaßnahmen gemacht. Er nannte den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Coburg einen wichtigen Schritt, um allen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme am Öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen. Rund sieben Millionen Euro hat der Bund in den Umbau investiert, der Freistaat Bayern zahlt weitere 1,2 Millionen Euro für Betriebskosten und den zusätzlichen Ausbau so genannter Blindenstreifen.

Ärger um Aufzüge

Vor allem um die Personen-Aufzüge zum ICE-Bahnsteig hatte es im vergangenen Jahr viel Ärger gegeben. Aus Sicht der Stadt Coburg war der Bahnhof durch den fehlenden barrierefreien Zugang nicht voll einsatzfähig.Ein Bahnsprecher kündigte an, dass auch die Unterführung des Bahnhofs möglichst schnell saniert werden soll.

Mit rund 75 Regionalzügen und insgesamt sechs ICE steigen am Coburger Bahnhof täglich rund 4.000 Fahrgäste ein oder aus.