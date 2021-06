Regenbogen-Fahnen: So trotzt München der UEFA-Entscheidung

In den sozialen Netzwerken häufen sich die Stimmen, die Stadt solle das Votum der UEFA missachten und einfach das Stadion auf eigene Faust bunt erstrahlen lassen. Der Hintergrund: Die UEFA hatte der Stadt München untersagt, die Münchner Fußballarena zum heutigen Gruppenspiel gegen Ungarn in Regenbogen zu beleuchten.

Münchens OB Dieter Reiter erklärte dazu auf BR-Nachfrage, dass der Stadt in diesem Fall die Hände gebunden seien. "Die UEFA hat als Veranstalterin der EM das Hausrecht in der Arena übernommen."

Hohe Vertragsstrafen drohen

Dafür seien im Vorfeld Verträge ausgehandelt worden, an die sich die Kommune jetzt halten müsse, so der Rathauschef. Falls die Stadt trotz gegenteiliger Entscheidung der UEFA das Stadion bunt beleuchten würde, könnten empfindliche Vertragsstrafen fällig werden und ausführende Angestellte womöglich ihren Job riskieren.

Diese Meinung vertritt auch der auf Sportangelegenheiten spezialisierte Rechtsanwalt Jan Voß aus Düsseldorf. Im Bayern-2-Tagesgespräch erklärte er: Die Stadt München sei Vertragspartner der UEFA. Da bestünden Verträge, die eingehalten werden müssten. Und häufig stehe in solchen Verträgen die politische Neutralität ganz oben auf der Tagesordnung.

Großer Unterschied zu Neuers Regenbogenbinde

Manuel Neuer wird auch heute Abend eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen. Das hatte die UEFA ausdrücklich zugelassen.

Der Unterschied zwischen Stadionbeleuchtung in Regenbogenfarben in der Kapitänsbinde von Manuel Neuer liege zum einen nur im Sachverhalt begründet, dass es sich bei Neuer um einen Sportler, also auch eine Privatperson handele. Zum anderen auch, dass die geplante Aktion der Stadt München sich im Unterschied zu Neuers Armbinde gezielt an Ungarn und gegen ein ungarisches Gesetz richte.

Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggt

Die Stadt München will heute dennoch ein Zeichen gegen das jüngst in Ungarn erlassene Gesetz setzen. Dieses Gesetz schränkt die Informationsrechte von Jugendlichen ein, was Homosexualität und Transsexualität anbelangt. Zum Zeichen des Protestes soll im Laufe des Tages das gesamte Münchner Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggt werden.

"Die Stadt München steht für eine bunte, vielfältige und tolerante Gesellschaft", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Deshalb stellen wir uns an die Seite derjenigen Menschen, deren Recht auf eine freie Entfaltung der Persönlichkeit eingeschränkt wird."

UEFA-Begründung "fadenscheinig"

Einer Resolution, die am Vormittag verabschiedet wurde, stimmten alle Parteien mit Ausnahme der AfD zu. Darin wird unter anderem gefordert, das Rathaus aus Anlass des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn heute Abend neben den Flaggen auch in Regenbogenfarben zu beleuchten. "Freiheit, Akzeptanz und eine offene Gesellschaft seien keine politische Botschaft, sondern das Wertefundament der Stadt München", sagte die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen.

Für die CSU kritisierte Ulrike Grimm den europäischen Fußballverband UEFA. Die Beleuchtung der Arena in Regenbogenfarben abzulehnen, sei fadenscheinig. Gabriele Neff von der FDP ergänzte, es gehe hier nicht um linken Mainstream, sondern um Haltung und Respekt. Lediglich die AfD lehnte die Solidaritätsbekundung für Schwule, Lesben und Transgender-Menschen in Ungarn ab. Man könne die Regierung in Budapest kritisieren, sagte Markus Walbrunn, dies sei aber nicht Aufgabe der UEFAoder des Münchner Stadtrats. Viele Bürger seien genervt vom Versuch, den Sport für politische Botschaften zu missbrauchen.

Weitere Aktionen in München und Deutschland

Die Stadt München lässt das große Windrad in Fröttmaning und den Olympiaturm in Regenbogenfarben beleuchten. Homosexuellen-Aktivisten wollen zudem am Abend 10.000 Regenbogenfähnchen an die Besucher des EM-Spiels verteilen.

Außerdem wollen die Organisatoren der Münchner Dependance des Christopher Street Day und von Queeramnesty heute ab 17.00 Uhr vor dem Stadion mehr als 10.000 Regenbogenfähnchen verteilen. "Wir hoffen, dass wir so zumindest ein buntes Bild als Zeichen des Protests innerhalb der Arena erzeugen werden", erklärte Eveline van Eerd von Queeramnesty dem BR. Bemerkenswert daran: Die Fähnchen wurden den beiden Organisationen vom DFB zur Verfügung gestellt.

Andere deutsche Stadionbetreiber hatten gestern bereits angekündigt, ein Zeichen setzen zu wollen. So sollen die Fußball-Arenen in Frankfurt am Main, Augsburg, Köln und Wolfsburg sowie das Berliner Olympiastadion und das Stadion An der Alten Försterei in Berlin während der EM-Partie der deutschen Mannschaft gegen Ungarn bunt erstrahlen.

Als Reaktion auf die Pläne für eine Regenbogen-Beleuchtung zahlreicher deutscher Stadionbetreiber planen mehrere ungarische Vereine eine Gegenaktion. Der Präsident von Ungarns größtem Fußballklub Ferencvaros Budapest, Gabor Kubatov, rief dazu auf, alle Stadien am Mittwochabend in den Nationalfarben zu beleuchten.

Orban sagt Reise ab

Das ungarische Parlament hatte vergangene Woche die Informationsmöglichkeiten für Jugendliche zum Thema Homo- und Transsexualität eingeschränkt. Als Reaktion auf die Diskussion hat sich Ungarns Regierungschef Viktor Orban in einer Erklärung zu Freiheit und sexueller Selbstbestimmung für alle Menschen bekannt. Die Aufklärung Heranwachsender sei aber Aufgabe der Eltern.

Orban hat seine geplante Reise nach München und den Besuch im Stadion beim Spiel Deutschland gegen Ungarn mittlerweile abgesagt.

UEFA verteidigt Vorgehen

Die UEFA hat indes ihre äußerst umstrittene Entscheidung in der Regenbogen-Frage verteidigt, ist den zahlreichen Kritikern aber gleichzeitig optisch entgegengekommen. "Die UEFA ist stolz darauf, heute die Farben des Regenbogens zu tragen", schrieb der Verband, der sein Logo mit den sechs Farben angereichert hatte, auf Twitter. Einige Leute hätten die UEFA-Entscheidung als "politisch interpretiert", schrieb der Verband weiter: "Doch im Gegenteil: Die Anfrage war politisch." Für die UEFA sei der Regenbogen "kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen unseres festen Engagements für eine vielfältigere und integrativere Gesellschaft".