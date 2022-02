Nach Überschwemmungen: Hof plant mehr Hochwasserschutz

Eingebrochene Fahrbahnen, überschwemmte Keller und ein kurzfristiger Produktionsstillstand in Betrieben – der Starkregen hatte die Region Hof im Juli vergangenen Jahres fest im Griff: Die Einsatzkräfte mussten zu rund 500 Einsätzen ausrücken, im Landkreis war zudem der Katastrophenfall ausgerufen worden. Nun will die Stadt ihre Schutzmaßnahmen verstärken.

Drei Bäche im Fokus der Hochwasser-Schutzmaßnahmen

In den vergangenen Tagen habe es Gespräche mit Betroffenen der Überschwemmungen gegeben. Der Starkregen hatte sich damals nicht auf das ganze Stadtgebiet, sondern auf einige Stadtteile ausgewirkt. Insbesondere entlang der Bachläufe des Lettenbachs, des Otterbachs und des Leimitzbachs. Dort sollen jetzt Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Für den Leitenbach steht noch das Ergebnis eines Gutachtens aus, das im Laufe des Jahres 2022 erwartet wird. Die übrigen Maßnahmen stehen inzwischen fest. Es soll ein Hochwasserrückhaltebecken östlich der Leimitzer Straße entstehen. Für den Leimitzbach ist eine Renaturierung vorgesehen. Verrohrte Bachteile werden erneuert, ebenso Teile der Kanalisation. An bestimmten Stellen sollen auch Hochwasserschutzmaßnahmen für einzelne Gebäude ergriffen werden, beispielsweise zwischen dem Leimitzgrundweg und der Christoph-Klauß-Straße.

Hof: Baubeginn für dieses Jahr geplant

Jetzt muss allerdings der Stadtrat noch zustimmen und die nötigen Gelder freigeben. Derzeit laufen in Hof Haushaltsberatungen, bei denen die Vorhaben in der Stadt priorisiert werden müssen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) spricht sich für die Investitionen aus: "Jede einzelne Maßnahme für sich würde den Hochwasserschutz am Leimitzbach verbessern."

Wenn der Stadtrat zustimmt, könnte nach Angeben der Verwaltung noch in diesem Jahr mit den Vorbereitungen begonnen werden, etwa Grunderwerb oder Beauftragung von externen Leistungen.