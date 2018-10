Nach Überfall in Augsburg: Wie lassen sich Schulen schützen?

Ortstermin an der Schule. Es ist 12.30 Uhr am Mittag, der Unterricht ist aus an der Grundschule am Roten Tor in der Augsburger Innenstadt. Susanne Kobor hat ihre Tochter gerade abgeholt. Mit einem nicht ganz so gutem Gefühl wie sonst. "Es hat sich schon ein wenig Unbehagen unter den Eltern breitgemacht", sagt Susanne Kobor.

Viele Eltern forderten, meint die Mutter, dass mehr für die Sicherheit der Schüler getan werden muss. Aber: "Die Politiker sagen, es wird schon einiges unternommen. Und: Absolute Sicherheit könne es nicht geben."

Täter sitzt in Augsburg in Untersuchungshaft - Eltern in Sorge

In der Wittelsbacher-Schule, nicht weit entfernt, ist zwei Tage zuvor eine Schülerin überfallen worden, zur Mittagszeit, auf der Schultoilette. Der Täter, 21 Jahre alt, wurde überwältigt, er ist in Untersuchungshaft. Auch in die Schule ihrer Tochter könne ein solcher Täter jederzeit eindringen, fürchtet Susanne Kobor. Denn die Türen sind jederzeit offen.

"Es gibt auch viele Eltern, die verärgert sind, dass sich in den letzten Jahren einfach nichts getan hat, hinsichtlich der Sicherungssysteme in der Schule, sprich: der Türverriegelung, Aufsichtspersonal, etcetera." Mutter Susanne Kobor

Denn Anlässe, etwas zu tun, habe es immer wieder gegeben, klagt die Mutter, etwa die Bombendrohung gegen eine Schule im Augsburger Stadtteil Herrenbach. Und deshalb gab es auch den Appell an das Augsburger Schulverwaltungsamt, etwas für die Sicherheit der Schule zu tun – ohne Erfolg, klagt die Mutter.

BLLV: Sicherheitskonzepte müssen für jeweilige Schule passen

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), gibt allerdings zu bedenken: Die eine Lösung für alle Schulen, die gebe es nicht. "Wenn man ein Sicherheitskonzept an der Schule strickt, für die Schule passend, für die Eltern und die Kinder gehbar, dann ist es der Sachaufwandsträger, also derjenige, der die Schule ausstattet., der das bezahlen muss", sagt Fleischmann. Und dann müsse man manchmal auch ein bisschen kämpfen dafür, dass man ein gutes Sicherheitskonzept auch umgesetzt bekomme.

Von Sicherheitskonzepten spricht auch der Augsburger Bildungsreferent Hermann Köhler, CSU. Schulen seien grundsätzlich gehalten, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln. Die Stadt versuche dann - wenn technisch möglich - diese Dinge mit abzuarbeiten. Wobei Köhler vor der Vorstellung warnen will, dass "nur wenn die Türe geschlossen ist, schon die Sicherheit absolut hergestellt ist".

Kultusminister Sibler: Am Geld darf Sicherheit nicht scheitern

Bayerns Kultusminister Bernd Sibler (CSU) sagt: An Geld dürfte es in Augsburg nicht scheitern, wenn es um Sicherheit an den Schulen geht. Schließlich gebe es ja den bayerischen Finanzausgleich. Gerade die Stadt Augsburg, "die ja finanziell nicht auf Rosen gebettet ist", partizipiert laut Sibler mit besonders hohen Zuschüssen. Da sei es dann die Entscheidung der Stadt Augsburg, sagt Sibler, wo man das Geld hingebe.

Die Mutter der Augsburger Zweitklässlerin, Susanne Kobor, wünscht sich jedenfalls, dass jetzt etwas passiert, "dass die Politik nicht nur von ausgefeilten Sicherheitskonzepten spricht, sondern ganz konkrete Maßnahmen auch ergreift, um einen Schutz der Kinder zu gewährleisten".

Vorschläge: Chipkartenleser und Gegensprechanlage

Ein Chipkartenleser an der Tür, eine Klingel mit Gegensprechanlage, das könne doch nicht die Welt kosten. Gebaut wird an der Schule am Roten Tor ohnehin. Bauarbeiter gehen ein und aus.

"Und es besteht natürlich keinerlei Kontrolle, wer ist zu welcher Zeit wo?" Mutter Susanne Kobor

Da wäre es ja vielleicht ein Sicherheitskonzept, jedem Bauarbeiter einen Ausweis an die Brust zu heften. Dann wäre für Lehrer, Schüler und Eltern auf einen Blick zu erkennen, wer im Schulgebäude sein darf – und wer nicht.