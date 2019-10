Nach Überfall auf Tankstelle in Icking: Polizei fahndet mit Foto

Am 2. August hat ein maskierter und bewaffneter Mann die "Avia-Tankstelle" in der Münchner Straße in Icking überfallen. Nachdem er eine Angestellte bedroht hatte, flüchtete er mit den Tageseinnahmen. Bis heute ist der Täter nicht gefasst. Die Kriminalpolizei gab nun Foto- und Videomaterial aus Überwachungskameras der Tankstelle frei.

Verdächtiger hatte Alibi

Noch in Nacht des Überfalls wurde ein 35-jähriger Verdächtiger festgenommen. Umfangreiche Alibi-Überprüfungen durch die Ermittler ergaben in den Folgetagen, dass der Mann mit der Tat nichts zu tun hatte. Das von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

Rekonstruktion des Tathergangs

Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein, elf Beamte beschäftigten sich mit dem Fall. Sie rekonstruierten den Tathergang an Hand von Zeugenaussagen und dem Video- und Fotomaterial. Klar ist mittlerweile, dass der Täter das Fluchtfahrzeug etwas entfernt vor einer KFZ-Werkstatt geparkt hatte. Es handelt sich um einen älteren Mercedes Limousine Typ C- oder E-Klasse. Die Aufzeichnungen aus der Überwachungskamera geben ein detailliertes Bild vom Täter. Er war ca. 165 bis 175 cm groß, hatte eine schlanke, sportliche Figur und sprach hochdeutsch ohne bayerischen oder ausländischen Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und hellgraue Jeans. Auffallend war auch seine verspiegelte Sonnenbrille. Außerdem hatte er eine schwarze Pistole bei sich. Er ist vermutlich über die B11 in Richtung Schäftlarn geflohen.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0881) 6400 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.