Nach Überfall auf Supermarkt in Neuhaus: Räuber auf der Flucht

Die Polizei in Niederbayern und in Österreich sucht weiter nach einem flüchtigen Räuber. Am Samstagabend hatte der Unbekannte eine Kassiererin eines Supermarkts in Neuhaus am Inn (Lkr. Passau) mit einem Messer bedroht und in die Kasse gegriffen. Danach war er mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe in Richtung "Alte Innbrücke" geflohen.

Pockennarben und Knollennase

Fahndungsmaßnahmen der deutschen und österreichischen Polizei blieben bisher erfolglos. Die Kripo Passau bittet jetzt um Zeugenhinweise. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 50-60 Jahre alt, 175-180 cm groß, auffällig vernarbtes Gesicht mit Pockennarben und Knollennase. Er war mit einem grün-oliven Parka, einer beigen Hose und einer dunklen Wollmütze bekleidet.