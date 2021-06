Nach Überfall auf Spielothek in Gemünden: 21-Jähriger in U-Haft

Ein Mann betritt eine Spielothek in Gemünden im Landkreis Main-Spessart, bedroht eine Mitarbeiterin mit einem Schlagstock und einer Waffe und lässt sich einen dreistelligen Geldbetrag aushändigen. Damit flüchtet er in Richtung Main. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen bleiben zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei Würzburg übernimmt daraufhin in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen.

Spur führt schnell zu Tatverdächtigem

Die Spur der Ermittler führt schnell zu einem 21-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Keine 24 Stunden nach der Tat konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Bei dem 21-Jährigen wurde auch ein schwarzer Rucksack mit einer Luftpistole sichergestellt. Dabei dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Tatwaffe handeln. Wo die Beute geblieben ist, wird derzeit noch ermittelt.

21-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der 21-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der ordnete für ihn die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung an. Der Beschuldigte, der die Tat inzwischen auch eingeräumt hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der Festnahme des Tatverdächtigen erhielten die Kripobeamten aus Würzburg Unterstützung von Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg.