Nach Überfällen in Eggenfelden: Polizei setzt Belohnung aus

Nach Überfällen auf eine Tankstelle und ein Lottogeschäft in Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung ausgesetzt. Für Hinweise, die zum Täter führen, gibt es 3.000 Euro. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Angestellte mit Messer bedroht

Der erste Überfall war am 28. April dieses Jahres. Der Unbekannte betrat eine Tankstelle in der Lindhofstraße und forderte mit einem vorgehaltenen Messer Geld von der Kassiererin. Die Frau blieb unverletzt. Der Räuber entkam schließlich mit einem vierstelligen Betrag.

Am 4. Juni überfiel derselbe Täter eine Lotto-Annahmestelle in der Landshuter Straße, so die Polizei. Er ging dabei ähnlich vor und bedrohte die dortige Angestellte ebenfalls mit einem Messer. Die 72-Jährige ließ sich jedoch nicht einschüchtern, so die Polizei, und vertrieb den Mann, der daraufhin ohne Beute flüchtete.

Fahndung nach auffällig gekleidetem Mann

Die Polizei sucht nun nach einem etwa 175 bis 180 Zentimeter großen Mann mit einer normalen Statur. Er spricht Bairisch. Das Alter konnte von den Zeugen nicht geschätzt werden.

Beim ersten Überfall im April trug er laut Zeugenaussagen eine markante, leuchtend blaue Oberbekleidung mit übergezogener Kapuze, eine schwarz-weiße Jogginghose und eine weiße FFP2-Maske. Im Juni war er mit einem blauen Kapuzenoberteil mit weißen Längsstreifen am Ärmel und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Außerdem trug er eine FFP2-Maske und Badeschlappen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der 0851/9511-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.