Nach Überfällen auf Frauen: Mehr Polizeipräsenz im Kreis Kelheim

Der mutmaßliche Sexualstraftäter im Landkreis Kelheim ist nach Überfällen auf eine Joggerin und eine Spaziergängerin gefasst. Aber trotzdem verstärkt die Polizei nach der schnellen Festnahme des 19-Jährigen ihre Präsenz im Bereich Neustadt an der Donau.

Nach zwei Sexualdelikten haben die Menschen Angst

Wie das Präsidium am Samstag mitteilt, soll damit das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder erhöht werden. Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass der gefasste Mann der Täter ist. Durch die beiden Sexualdelikte binnen kürzester Zeit seien die Menschen in der Region verunsichert, heißt es von der Polizei. Eingesetzt werden Fuß- und Fahrradstreifen, Hundeführer und auch Polizeireiter. Die Polizei Kelheim wird dabei von Kräften aus ganz Niederbayern und auch der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Ende Mai war eine Joggerin in Neustadt an der Donau von einem Unbekannten von hinten angegriffen worden. Sie konnte sich wehren und den Täter in die Flucht schlagen. Am vergangenen Mittwoch wurde dann eine Spaziergängerin in Bad Gögging von hinten angegriffen und anschließend sexuell missbraucht.

19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Beamte der Ermittlungsgruppe "Fahrrad" nahmen am Donnerstagabend dann einen 19-Jährigen fest, der im Verdacht steht, die Überfälle begangen zu haben. Sie durchsuchten auch seine Wohnung nahe Abensberg. Dabei konnte Kleidung sichergestellt werden, die mit der Täterbeschreibung übereinstimmt, so die Polizei.