Nach über 500 Jahren zurück: Das Fiassar Osterspiel

"Silete, silete – silencium habete! - Schweige, schweige - halte still". So beginnt das "Fiassar Osterspiel". Wiederentdeckt wurde es jetzt nach über 500 Jahren und am Ostermontag wird es in der Füssener St. Mang Kirche zu sehen und zu hören sein. Auf die Bühne, beziehungsweise in die Kirche gebracht hat das Spiel die Kulturinitiative Allgäuer Heimatwerk. Initiator Richard Hartmann ist mit dem Verlauf der Proben hochzufrieden.

Mönche haben das Stück gekauft

Der Inhalt des Stückes basiert laut Richard Hartmann auf einem Osterspiel aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Es wurde damals von den Mönchen von Sankt Mang erworben und wurde dann dort aufgeführt. Gespielt wurde es aber nicht nur in Füssen, "das ist ein Osterspiel das zu der Zeit im Rahmen einer katholischen Werbekampagne in ganz Schwaben gespielt wurde. Es ist nachweislich auch in Augsburg und in Buxheim gespielt worden."

30 Mitwirkende haben die Aufführung in den vergangenen Wochen am Originalschauplatz, der St. Mang-Kirche in Füssen geprobt. Darunter Laiendarsteller, aber auch Profis aus Gesang und Schauspiel verschiedener Ensembles, sagt Richard Hartmann vom Allgäuer Heimatwerk stolz.

Älter als die Passionsspiele von Oberammergau

Das Füssener Osterspiel ist nach Angaben von Richard Hartmann noch einmal 200 Jahre älter als die Oberammergauer Passionsspiele. "Was sehr schön ist, ist eben das die spät gregorianischen Gesänge wieder zum Leben erweckt werden. Also ein Spiel, inklusive Gesang, das vor 500 Jahren in Füssen gespielt wurde, kommt jetzt wieder zum Leben." Die Darsteller bewegt besonders, dass die Töne des Osterspiels nach einem halben Jahrtausend wieder in Füssen zu hören sind. "Das ist etwas, was uns alle flasht. Das ist irre" sagt Richard Hartmann.

Derb, lustig aber auch angsteinflößend

Regisseurin Miriam Westerdoll beschreibt das Osterspiel als ein bisschen derb, ein bisschen lustig und ein bisschen angsteinflößend. Einer der Höhepunkte: Der Auftritt des Teufels. Gespielt und gesungen wird er von Tenor Gerhard Werlitz vom Augsburger Staatstheater.

"Das habe ich noch nie gespielt, einen Teufel in der Kirche", sagt Gerhard Werlitz. Er habe eine lange Karriere als Evangelist von Bachpassionen, aber mal die Seiten zu wechseln, das sei schon eine ganz andere Erfahrung. Im Stück ist der Teufel ein Minnesänger, der so versuche, zu verführen und zu begeistern, erklärt Miriam Westerdoll seine Rolle.

Drei Aufführungen in St. Mang

An drei Abenden soll das Musiktheaterstück in der Kirche St. Mang aufgeführt werden: am Ostermontag und am darauffolgenden Samstag und Sonntag. Dreihundert Gäste können jeweils kommen. Danach soll das Osterspiel aber nicht in der Schublade verschwinden.

Richard Hartmann vom Allgäuer Heimatwerk spekuliert auf mehr Aufführungen in Füssen. Das Stück passe in seiner Schlichtheit genau zur österlichen Freude. "Ich denke, es wird nicht lange schlummern". Man warte jetzt mal die Aufführungen ab, mache dann einen Kassensturz und schaue wie die Kritiken ausfallen. Dann wird entschieden, ob und wann das "Fiassar Osterspiel" wieder zu sehen sein wird.