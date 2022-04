Nach über 20 Jahren: Sterbliche Überreste von Peggy beigesetzt

Die sterblichen Überreste der im Jahr 2001 in Lichtenberg im Landkreis Hof verschwundenen Peggy Knobloch sind in der vergangenen Woche beigesetzt worden. Das gab die Anwältin Ramona Hoyer jetzt bekannt. Sie vertritt Peggys Mutter, Susanne Knobloch. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, habe die Beisetzung im engen Familien- und Freundeskreis am 6. April stattgefunden.

Die Familie bedanke sich bei der Soko 3, die ihr Versprechen eingehalten habe und Peggy "nach Hause gebracht habe". Wo das Begräbnis stattfand, wurde nicht erwähnt.

Peggy Knobloch 2001 spurlos verschwunden

Die damals neun Jahre alte Peggy Knobloch verschwand am 7. Mai 2001 in Lichtenberg, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es folgten aufwändige Suchaktionen im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet, auch in Tschechien und der Türkei wurden Spuren verfolgt.

Im Jahr 2002 wurde der geistig eingeschränkte Ulvi K. aus Lichtenberg festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, das Kind ermordet zu haben, um einen sexuellen Missbrauch zu vertuschen. Im anschließenden Prozess wurde Ulvi K. im April 2004 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Prozess wurde dann 2014 neu aufgerollt, unter anderem weil ein Hauptbelastungszeuge aus dem ersten Prozess seine Aussage widerrufen hatte. In diesem Verfahren wurde K. freigesprochen.

Sterbliche Überreste 2016 nahe Lichtenberg gefunden

Zwei Jahre später, im Juli 2016, wurden in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen, nicht weit von Lichtenberg entfernt, die sterblichen Überreste von Peggy gefunden und mittels einer DNA-Analyse identifiziert. Trotz dieses Fundes ergaben sich keine weiteren Hinweise auf einen möglichen Täter oder die Art der Tötung.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingestellt

Auch ist nicht geklärt, wie lange die Skelettreste in dem Waldstück lagen oder ob sie zeitweise an einem anderen Ort waren. Ein zwischenzeitlich verdächtiger Mann aus Lichtenberg wurde im Dezember 2018 nach knapp 14 Tagen in Untersuchungshaft wieder freigelassen, da ihm keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. Im Oktober 2020 schließlich teilte die Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde.