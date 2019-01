Nach U-Bahn-Chaos in München: Was ist ein "Gleisbruch"?

Eigentlich ist "Gleisbruch" der falsche Begriff, denn in den meisten Fällen, so auch am Mittwochmorgen in München, ist davon nur eine Schiene - nicht das ganze Gleis - betroffen. Die Schiene am U-Bahnhof Marienplatz (U3/U6) war auch nicht ganz durchgebrochen: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) stellte an einer Stelle einen Riss fest und sperrte dann die Strecke vorsorglich aus Sicherheitsgründen.

Die Strecke zwischen Sendlinger Tor und Odeonsplatz konnte am Mittwochmorgen wegen des Gleisbruchs nur eingleisig befahren werden. Das gerissene Stück der Schiene wurde kurz danach an Ort und Stelle provisorisch gesichert und verstärkt. Somit konnten die U-Bahnen der Linie U3/U6 ab 9 Uhr zumindest wieder fahren, wenn auch mit erheblichen Verspätungen. Das Stück muss nach Auskunft der MVG in der Nacht zum Donnerstag herausgeschnitten und gegen ein neues Passstück ersetzt werden.

Gleisbrüche nicht häufig, aber auch nicht ungewöhnlich

MVG-Pressesprecher Matthias Korte sagte dem BR, dass ein "Gleisbruch" nicht häufig vorkomme, aber auch nicht ganz ungewöhnlich sei. Bei der Tram könne dies beispielsweise vor allem witterungsbedingt passieren.

"Bei der U-Bahn können die Ursachen verschieden sein: Es können Abnutzungserscheinungen sein oder auch ein Materialfehler - oder auch Spannungen, die in der Schiene aufgetreten sind. Deshalb wird das ausgebaute Stück auch genau überprüft werden." Matthias Korte, MVG-Pressesprecher

Risiko für Fahrgäste nicht automatisch hoch

Ein "Gleisbruch" bedeute allerdings nicht automatisch sofort ein hohes Sicherheitsrisiko für die Fahrgäste, betonte der MVG-Sprecher. Die Strecke wurde vorsorglich gesperrt.

"Das war wirklich Pech: im Berufsverkehr, ausgerechnet am Marienplatz, um 7 Uhr. Wäre die Panne am Arabellapark aufgetreten, dann wären auch nicht zehntausende Fahrgäste betroffen gewesen." Matthias Korte

Die MVG hatte am Mittmochmorgen Fahralternativen eingerichtet: Zwischen Implerstraße und Universität verkehrten kostenlose Taxis, zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit wurden Ersatzbusse eingesetzt.